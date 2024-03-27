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        Tekirdağ'da ramazanda vatandaşlar yağlı balıkları tercih ediyor

        Tekirdağ'da ramazan ayında tezgahların gözdesi çipura ve levrek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:22
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        Tekirdağ'da ramazanda vatandaşlar yağlı balıkları tercih ediyor
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        Tekirdağ'da ramazan ayında tezgahların gözdesi çipura ve levrek oldu.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ramazanda daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi.

        Balıkçıların taze balık için avlanmaya devam ettiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "15 Nisan'a kadar balıkçılar avcılık faaliyetlerini sürdürecek. Sezonun son haflarına girdik. Bu sıralar tezgahların gözdesi daha çok çipura ve levrek. İstavrit de vatandaşların talep gösterdiği balıklar arasında." dedi.

        Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların ramazanda daha çok yağlı balıkları tükettiğini dile getirdi.

        Tezgahta her zaman günlük taze balık bulundurduklarını aktaran Erol, "Daha çok fırında yapılacak balıklar satılıyor. O yüzden tercih çipura ve levrek oluyor ilk olarak. Daha yağlı ve lezzetli olmasından dolayı ramazanda bu şekilde devam edecektir." diye konuştu.

        Balık alan vatandaşlardan Mert Hiçkimseyigörmez ramazanda daha lezzetli ve yağlı olduğu için çipura tüketmeyi tercih ettiğini dile getirdi.

        Çipura ve levrek tezgahlarda 300 liradan satışa sunuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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