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        Tekirdağ'da bir evde 20 bin 900 sentetik ecza ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir evde 20 bin 900 sentetik ecza ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:05
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        Tekirdağ'da bir evde 20 bin 900 sentetik ecza ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir evde 20 bin 900 sentetik ecza ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada, 20 bin 900 sentetik ecza, 165 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 20 bin 875 lira, şase numarası silinmiş iki motosiklet ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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