Tekirdağ'da çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çekici üzerindeki otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çekici üzerindeki otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu çekicinin üzerindeki otomobilde yaptığı aramada, 15 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirdi.
Otomobil ve çekicide bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, T.K. ve R.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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