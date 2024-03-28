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        Tekirdağ'da çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çekici üzerindeki otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:18
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        Tekirdağ'da çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çekici üzerindeki otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu çekicinin üzerindeki otomobilde yaptığı aramada, 15 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirdi.

        Otomobil ve çekicide bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, T.K. ve R.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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