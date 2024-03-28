Tekirdağ'da çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu çekicinin üzerindeki otomobilde yaptığı aramada, 15 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirdi.

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