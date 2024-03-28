Çekiciye yüklenen otomobilde 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu çekicinin üzerinde taşınan otomobilde, 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine otomobil yüklü çekiciyi durdurdu. Polisin çekici üzerindeki otomobilde yaptığı aramada 15 bin 133 uyuşturucu hap ile 3,11 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla bağlantılı olan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., T.K ve R.K., çıkarıldığı hakimlikte, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.