Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çekiciye yüklenen otomobilde 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu çekicinin üzerinde taşınan otomobilde, 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekiciye yüklenen otomobilde 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu çekicinin üzerinde taşınan otomobilde, 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine otomobil yüklü çekiciyi durdurdu. Polisin çekici üzerindeki otomobilde yaptığı aramada 15 bin 133 uyuşturucu hap ile 3,11 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla bağlantılı olan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., T.K ve R.K., çıkarıldığı hakimlikte, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Karşı şeride geçip TIR ile çarpıştı: 2 ölü
        Karşı şeride geçip TIR ile çarpıştı: 2 ölü
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirild...
        Tekirdağ'da çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirild...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
        Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Tekirdağ'da konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Tekirdağ'da konuştu:
        Tekirdağ'da çatıya, tuğla altı ve çoraplara gizlenen binlerce uyuşturucu ha...
        Tekirdağ'da çatıya, tuğla altı ve çoraplara gizlenen binlerce uyuşturucu ha...
        Tekirdağ'da ramazanda vatandaşlar yağlı balıkları tercih ediyor
        Tekirdağ'da ramazanda vatandaşlar yağlı balıkları tercih ediyor