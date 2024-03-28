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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:08
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Muratlı ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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