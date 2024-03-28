Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı

Programa katılan Prof. Dr. Mustafa Karataş, ramazanın bereketinden söz etti, birlik ve beraberliğe olan katkısını anlattı.

Kapaklı Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen "Gönül Sofraları" iftar programı Pınar Bulvarı'nda yapıldı. İftara yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi iftar programında bir araya geldi.

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