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        Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 20:41 Güncelleme: 28.03.2024 - 20:41
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        Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi iftar programında bir araya geldi.

        Kapaklı Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen "Gönül Sofraları" iftar programı Pınar Bulvarı'nda yapıldı. İftara yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, geleneksel hale gelen Gönül Sofraları'nı dolu dolu programlarla gerçekleştireceklerini belirterek, iftara katılanlara teşekkür etti.

        Programa katılan Prof. Dr. Mustafa Karataş, ramazanın bereketinden söz etti, birlik ve beraberliğe olan katkısını anlattı.

        Ezanın okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı. Program semazen gösterisinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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