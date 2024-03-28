Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesiste hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması da yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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