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        Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

        1SAATTE KONTROL ALTINA ALINDITekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 19:44 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:50
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        Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
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        1SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesiste hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması da yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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