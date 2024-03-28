Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki fabrikalar mevkisinde, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bahçedeki hurdaların alev aldığını gören fabrika çalışanları, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda söndürülen yangında hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.