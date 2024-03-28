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        Tekirdağ'dan Rusya'ya yerli hibrit ayçiçeği tohumu ihracatı devam ediyor

        Tekirdağ'da geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, Rusya'ya ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:31
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        Tekirdağ'dan Rusya'ya yerli hibrit ayçiçeği tohumu ihracatı devam ediyor
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        Tekirdağ'da geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, Rusya'ya ihraç ediliyor.

        Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tohumcular Derneğince yürütülen proje kapsamında yerli hibrit ayçiçeği tohumu geliştirildi.

        Tohumdan 2022 yılında deneme ekiminin yapıldığı Rusya'da beklenen sonuç alındı.

        Rusya, bu yıl da yerli hibrit ayçiçeği tohumu talep etti. Bu ülkeye 20 ton tohum gönderildi.

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tohumculuk sektöründe ülke adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

        Türkiye'den gönderilen tohumların Rusya'nın çeşitli bölgelerinde ekileceğini belirten Şahin, Türk tohumunun daha fazla tanınmasıyla gelecek yıldan itibaren ihracatın çok daha fazla artacağına inandığını ifade etti.

        Şahin, amaçlarının yerli hibrit ayçiçeği tohumunu dünyaya tanıtmak olduğunu dile getirerek, "Trakya'da doğmuş, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeğini Türkiye'nin değişik yerlerindeki ayçiçeği ekilebilir 43 ilde yetiştirmek ve milli satış oranını çoğaltmak istiyoruz. Yurt dışında ise başta Rusya, Ukrayna, Romanya olmak üzere Balkanlarda bulunan ülkelere yerli ve milli hibrit ayçiçeğini satmak ve ülkemize döviz kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

        Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da Rusya çiftçisine Türk tohumunu beğendirdiklerini söyledi.

        Türk mühendislerinin geliştirdiği çeşitlerin çok başarılı olduğunu ve dünyada ilgi gördüğünü vurgulayan Toruk, Rusya'ya gelecek yıl da 120 ton hibrit ayçiçeği göndereceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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