Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerindeki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesisin bahçesinde bulunan hurda lastik ve naylonların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği tesisteki yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, bölgeye önlem amaçlı sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.