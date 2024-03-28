Türkiye'den Rusya'ya yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu ihracatı

TRAKYAtarlalarında üretilen yerli ve milli 20 ton hibrit ayçiceği tohumu, Tekirdağ'dan Rusya'ya ihraç edilmek üzere TIR'larla yola çıkarıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Trakya Tohumcular Derneği'nin deneme tarlalarında yetiştirilen yerli ve milli 20 ton hibrit ayçiçeği tohumu, Rusya'ya ihraç edilmek üzere TIR'larla yola çıkarıldı. Tekirdağ'da ürünlerin Rusya'ya gönderilmek üzere araçlara yüklenmesi sırasında Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da hazır bulundu.

'BUGÜNLERE KOLAY GELİNMEDİ' Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Tekirdağ'dan Rusya'ya yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ihraç ediyoruz. Tabii bu günlere kolay gelinmedi. Yaklaşık 7 yıldan beri Trakya bölgesindeki tohum şirketlerimiz yoğun bir Ar-Ge çalışması neticesinde Trakya Araştırma Enstitüsü'nden, Namık Kemal Üniversitesi'nden hocalarımızla beraber şirketlerimiz, borsalarımız, bütün ekosistemdeki paydaşlarımız bir araya geldi. 6-7 yıllık emeğin neticesinde geçen sene Trakya ile beraber tüm Türkiye'de ekim çalışmaları yapıldı ve güzel neticeler alındı. Aynı zamanda yurt dışında da bu yerli ve milli hibrit ayçiçeğimizin tescil çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde geçen sene ilk defa yaklaşık bir konteyner yaklaşık 20 ton mal ihracatı yapılmıştı. Bu senede onun devamı olarak yine 20 ton malı ihraç ediyoruz. Bu gönderilen mallar, oralarda belirli bölgelerde ekim yapılacak. Rusya'nın farklı yörelerinde ve inşallah orada da tanındıktan sonra, önümüzdeki yıllarda bu 1 konteyner sayısı, 7-8 ve 10 konteynere çıkacak" dedi.

43 İLDE YETİŞTİRME HEDEFİ Trakya'da doğan Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu Türkiye'nin 43 ilinde yetiştirme, yerli ve milli satış oranının çoğaltmak istediklerini anlatan Şahin, "Malum bu alana şu anda yabancılar hakim. Bu anlamda Türk mühendislerimizin başından sonuna kadar çalıştığı, Türk şirketlerimizin pazarlamasını yaptığı ve bütün sürece hakim olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın da büyük destekleri ile yol aldığı bu projeyi Türkiye'de belli bir aşamaya getirdikten sonra yurt dışında da Rusya, Ukrayna, Romanya, Balkanlar gibi birçok ülkede de Türkiye'nin gururu olarak bayrağımızı yurt dışında temsil edecek olan firmalarında yerli ve milli hibrit ayçiçeğini oraya satmak, ülkemize döviz kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.