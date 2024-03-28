Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ı ziyaret etti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ı ziyaret etti.
Albayrak, Öcal ile makamında bir süre görüşerek, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı.
Öcal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
- Ulusan'dan ziyaret
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Ulusan, Süleymanpaşa Hüseyin Pehlivan İlkokulunu'nu ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerinden bilgi aldı.
Mesleki konular ve öğrencilerin durumunu değerlendiren Ulusan, idarecilere çalışmalarında başarı diledi.
- Uzunlar'dan ziyaret
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ziyaret etti.
Çetin ile makamında görüşen Uzunlar, görev süresi boyunca ilçeye yapmış olduğu hizmetleri anlattı.
Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uzunlar'a çalışmalarında başarı diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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