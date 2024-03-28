Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uzunlar'a çalışmalarında başarı diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çetin ile makamında görüşen Uzunlar, görev süresi boyunca ilçeye yapmış olduğu hizmetleri anlattı.

Ulusan, Süleymanpaşa Hüseyin Pehlivan İlkokulunu'nu ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerinden bilgi aldı.

Öcal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, Öcal ile makamında bir süre görüşerek, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.