Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ı ziyaret etti.

        Albayrak, Öcal ile makamında bir süre görüşerek, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı.

        Öcal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Ulusan'dan ziyaret

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Ulusan, Süleymanpaşa Hüseyin Pehlivan İlkokulunu'nu ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerinden bilgi aldı.

        Mesleki konular ve öğrencilerin durumunu değerlendiren Ulusan, idarecilere çalışmalarında başarı diledi.

        - Uzunlar'dan ziyaret

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ziyaret etti.

        Çetin ile makamında görüşen Uzunlar, görev süresi boyunca ilçeye yapmış olduğu hizmetleri anlattı.

        Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uzunlar'a çalışmalarında başarı diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak

        Benzer Haberler

        Türkiye'den Rusya'ya yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu ihracatı
        Türkiye'den Rusya'ya yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu ihracatı
        Tekirdağ'dan Rusya'ya yerli hibrit ayçiçeği tohumu ihracatı devam ediyor
        Tekirdağ'dan Rusya'ya yerli hibrit ayçiçeği tohumu ihracatı devam ediyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alın...
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alın...
        Çekiciye yüklenen otomobilde 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Çekiciye yüklenen otomobilde 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Tekirdağ'da çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirild...
        Tekirdağ'da çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirild...