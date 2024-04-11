Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bayramın ikinci gününde de trafikte yoğunluk oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bayramın ikinci gününde de trafikte yoğunluk oluşturuyor.

        Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

        Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.

        Güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

        Beyazköy mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

        Kara yolundaki yoğunluğun bayram boyunca sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Özdemir huzurevi sakinleri ve çocu...
        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Özdemir huzurevi sakinleri ve çocu...
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailelerine ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailelerine ziyaret
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
        Tekirdağ'ın sarı kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor
        Tekirdağ'ın sarı kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor
        Tekirdağ Valisi Soytürk polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı
        Tekirdağ Valisi Soytürk polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı
        Tekirdağ'da köftecilerde bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Tekirdağ'da köftecilerde bayram yoğunluğu yaşanıyor