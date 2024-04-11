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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri vatandaşların bayramını kutladı

        Tekirdağ'ın Saray ve Şarköy ilçelerinde jandarma ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:27
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
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        Tekirdağ'ın Saray ve Şarköy ilçelerinde jandarma ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı trafik timleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.

        Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, ilçelerdeki kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ve çikolata ikram etti.

        Jandarma ekipleri çocuklara da kitap hediye etti.

        Ekipler, kontrollerde vatandaşlara emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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