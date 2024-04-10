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        Tekirdağlı vatandaşlar güzel havayı sahilde değerlendirdi

        Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Tekirdağlılar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:23 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:23
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        Tekirdağlı vatandaşlar güzel havayı sahilde değerlendirdi
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        Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Tekirdağlılar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi.

        Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları bisiklete bindi, kimileri ailece yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardı.

        Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi.

        Kentte güneşli havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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