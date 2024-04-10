Tekirdağlı vatandaşlar güzel havayı sahilde değerlendirdi
Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Tekirdağlılar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi.
Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Tekirdağlılar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi.
Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları bisiklete bindi, kimileri ailece yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardı.
Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi.
Kentte güneşli havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
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