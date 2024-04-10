Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Törene, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Soytürk, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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