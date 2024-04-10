Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak'ta bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Bir itfaiye personeli ise yangını söndürme çalışmalarında ayağından yaralandı. Yaralanan personele sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
        Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
        Çorlu'da 5 katlı binanın çatısı yandı
        Çorlu'da 5 katlı binanın çatısı yandı
        Tekirdağ Valiliği bayram dönüşü trafik yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kı...
        Tekirdağ Valiliği bayram dönüşü trafik yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kı...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Trakya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı
        Trakya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı