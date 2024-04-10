Tekirdağ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bir itfaiye personeli ise yangını söndürme çalışmalarında ayağından yaralandı. Yaralanan personele sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak'ta bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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