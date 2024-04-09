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        Trakya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:17
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        Trakya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı.

        Bayram tatili dolayısıyla Trakya Bölgesi genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğunluğun oluştuğu yerlerde denetim yaptı.

        Denetimlerde başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

        Evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, vatandaşlara sürüş güvenliği hakkında bilgi verildi ve sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

        Edirne ve Kırklareli'nde de dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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