Trakya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı

Edirne ve Kırklareli'nde de dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, vatandaşlara sürüş güvenliği hakkında bilgi verildi ve sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Denetimlerde başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı.

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