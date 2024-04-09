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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, iftarda Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:14
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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, iftarda Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

        Polisevinde düzenlenen iftar sonrası Vali Soytürk, Roman vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Daha sonra Roman vatandaşlardan doğum günü olan Eyüp Sürücüler'e pasta kesilerek doğum günü kutlandı.

        Programa, Valilik Özel Kalem Müdürü Yurdanur Arıcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil, Valilik Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe ve Roman dernekleri başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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