Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk oluştu.

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