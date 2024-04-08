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        Tekirdağ'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak

        Tekirdağ'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:07
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        Tekirdağ'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
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        Tekirdağ'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Tekirdağ Otopark ve Ulaşım İşletmeciliği (TEKULAŞ) tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği güzergahlarda bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek.

        Öte yandan Süleymanpaşa ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için Valilik önünden belirli saatlerde ücretsiz otobüs kaldırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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