Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da CHP'li belediye meclis üyesi adayı mazbatasının başkasına verildiğini iddia etti

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Kamuran Ersan, "Listede kendinden önceki adayın istifası sonrası kendisine verilmesi gereken mazbatanın başka bir adaya verildiği" iddiasıyla İl Seçim Kuruluna başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da CHP'li belediye meclis üyesi adayı mazbatasının başkasına verildiğini iddia etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Kamuran Ersan, "Listede kendinden önceki adayın istifası sonrası kendisine verilmesi gereken mazbatanın başka bir adaya verildiği" iddiasıyla İl Seçim Kuruluna başvurdu.

        Ersan, Tekirdağ Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 Şubat'ta CHP'nin İl Seçim Kuruluna verdiği ve kamuoyuna duyurduğu listede kendisinin aday listesinde 20. sırada yer aldığının görüldüğünü belirtti.

        Seçimde CHP'nin 19 üye çıkarabildiğini ifade eden Ersan, 19'uncu sıradaki meclis üyesi adayının istifa etmesi nedeniyle kendisinin mazbatayı alması gerekirken 27'nci sıradaki adaya mazbata verildiğini iddia etti.

        Bunun yasaya aykırı olduğunu ve hatanın düzeltilmesi için İl Seçim Kuruluna başvurduğunu ifade eden Ersan, "Bundan sonra hukukun ne dediği önemli benim için. Hatanın düzeltilmesi için hukuki süreci takip edeceğim." dedi.

        - CHP "Hata yok" dedi

        CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Engin ise bir hatanın olmadığını belirtti.

        İlk listeyi teslim etmelerinin ardından 19. sıradaki adaylarının istifa ettiğini doğrulayan Engin, "Daha sonra ikinci bir liste hazırlandı, 27'nci sıradaki adayı 19'uncu sıraya koyduk ve durumdan da iddia sahibi Ersan'ın haberi vardı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        Ligde 11. olabildi!
        Ligde 11. olabildi!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Down sendromlu atlet Emirhan 6 yıllık kariyerine 48 madalya sığdırdı
        Down sendromlu atlet Emirhan 6 yıllık kariyerine 48 madalya sığdırdı
        Tekirdağ'da havacılık tutkunu lise öğrencileri, tasarladıkları model uçakla...
        Tekirdağ'da havacılık tutkunu lise öğrencileri, tasarladıkları model uçakla...
        Tekirdağ'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
        Tekirdağ'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ün Dünya Romanlar Günü mesajı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ün Dünya Romanlar Günü mesajı
        Tekirdağ'da sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik u...
        Tekirdağ'da sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik u...