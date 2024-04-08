Down sendromlu atlet Emirhan 6 yıllık kariyerine 48 madalya sığdırdı

MESUT KARADUMAN - Down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Tekirdağ'da 6 yıl önce başladığı atletizmde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 48 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Akçakoca, atletizmde kendini geliştirip katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kürsüde yer alarak başarılarıyla dikkati çekiyor.

İtalya'da 2021'de düzenlenen SUDS Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) 100 metre ile triatlonda dünya rekoru kıran özel sporcu, 2022'de ise Çekya'da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında 5'i altın 8 madalya kazandı.

Akçakoca, geçtiğimiz yıl 3-10 Eylül'de İtalya'nın Padova kentindeki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda 2 bin 298 puanla kendisine ait dünya rekorunu 2 bin 320 puana yükselterek altın madalyanın sahibi oldu.

Çalışmalarının karşılığını almaktan mutlu olduğunu ifade eden Akçakoca, "Madalyalarla kürsüye çıkmak güzeldi. Orada İstiklal Marşı'mızı okuttum. Bayrağımızı dalgalandırdım. Lokman hocamla güzel çalışmalar yaptık ve sonuna başardım. Bundan sonra hangi yarış olursa olsun kazanacağıma inanıyorum." dedi.

Akçakoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trisome Oyunları'nın kendisi için çok iyi geçtiğini söyledi.

- "Bu kadar madalya almak beni çok gururlandırdı"

Akçakoca, her yarışmadan dereceyle dönmenin gurur verici olduğunu, bugüne kadar 48 madalya kazandığını dile getirdi.

Antrenörünün üzerinde çok büyük emeği olduğunu belirten Akçakoca, "Şampiyonaya gitmeden önce hocama söz vermiştim ve madalyalarla sözümü tuttum. Bu kadar madalya almak beni çok gururlandırdı. Orada çok güzel bir heyecan vardı. Madalyalarla memleketime dönmek çok heyecan vericiydi. Bundan sonra katılacağım şampiyonada 10 altın madalya alacağıma söz veriyorum." diye konuştu.

Antrenör Lokman Öksüz de Türkiye'nin Antalya'da çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getirerek, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın'a teşekkür etti.