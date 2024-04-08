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        Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Eray Balkaya (22) öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:15
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        Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Eray Balkaya (22) öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki aile arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı tabancaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saray Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan yaralılardan Eroy Balkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan P.D. ve A.D.'yi yakalayan polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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