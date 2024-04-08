Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ayaspaşa Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheliler P.D. ve A.D. gözaltına alındı.
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