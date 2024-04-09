Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bir süre sohbet etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Aktürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

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