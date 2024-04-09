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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Aktürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:41
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Aktürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bir süre sohbet etti.

        Soytürk, Yüceer'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı diledi.

        TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Aktürk, ziyarette Vali Soytürk'le makamında bir süre görüştü.

        Aktürk, TOKİ'nin kentteki çalışmaları hakkında Vali Soytürk'ü bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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