Süleymanpaşa Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
Süleymanpaşa Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Nallar başkanlığında yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, gündem maddeleri okundu.
Nallar, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, birlikte ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.
Toplantıda söz alan meclis üyeleri Nallar'a görevinde başarı diledi.
Meclis komisyonlarının da belirlendiği, toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
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