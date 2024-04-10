Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törene, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün, Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, siyasi parti temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.
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