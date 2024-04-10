Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valiliği bayram dönüşü trafik yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlamalar getirdi

        Tekirdağ Valiliğince bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması için bazı tedbirler alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valiliği bayram dönüşü trafik yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlamalar getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valiliğince bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması için bazı tedbirler alındı.

        Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla vatandaşların 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağı belirtildi.

        Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illeri trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'ten itibaren, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, D- 110 kara yolunda ilimizden İstanbul istikametine, O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda ilimizden İstanbul istikametine, arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman bayram namazını kıldı
        Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman bayram namazını kıldı
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı
        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        6 gol var, kazanan yok!
        6 gol var, kazanan yok!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Trakya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı
        Trakya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı
        Süleymanpaşa Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
        Süleymanpaşa Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
        Tekirdağ'da ihracat bir önceki aya göre yüzde 9.8 arttı
        Tekirdağ'da ihracat bir önceki aya göre yüzde 9.8 arttı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Ramazan Bayramı mesajı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Ramazan Bayramı mesajı