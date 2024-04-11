Tekirdağ Valisi Soytürk polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, görevi başında bulunan polis ve jandarma mensuplarının bayramını kutladı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, görevi başında bulunan polis ve jandarma mensuplarının bayramını kutladı.
Vali Soytürk, Malkara yolu ve TOKİ uygulama noktalarını ziyaret etti.
Soytürk, polis ve jandarma mensuplarının bayramını kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.
Ziyaretlere, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin eşlik etti.
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