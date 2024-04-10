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        Tekirdağ'da köftecilerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'ı gezmeye gelen vatandaşlar, kentin coğrafi işaretli lezzeti Tekirdağ köftesini tatmak için sıraya giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 20:02 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:02
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        Tekirdağ'da köftecilerde bayram yoğunluğu yaşanıyor
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        Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'ı gezmeye gelen vatandaşlar, kentin coğrafi işaretli lezzeti Tekirdağ köftesini tatmak için sıraya giriyor.

        Kentin müzelerini, tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden tatilciler, ardından köftecilerin yolunu tutuyor. Köftecilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kalabalık oluşuyor.

        Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine kentin gastronomisiyle ünlü bir şehir olduğunu söyledi.

        Bayram tatilini Tekirdağ'da geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin köftecilerde yoğunluk oluşturduğunu aktaran Kayın, bayram tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti.

        İşletmeci Volkan Altuğ ise bayramın ilk günü itibariyle yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

        Altuğ, Tekirdağ köftesinin tadı ve lezzetiyle Türkiye'ye ün saldığını anlatarak, "Yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram süresince yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'dan ve çevre illerden Tekirdağ köftesi için gelen misafirleri ağırlıyoruz." diye konuştu.

        İstanbul'dan günübirlik Tekirdağ'a geldiğini söyleyen Hakan Arın da yemekte ilk tercihinin Tekirdağ köftesi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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