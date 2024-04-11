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        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Özdemir huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayramlaştı

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:47
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        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Özdemir huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayramlaştı
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        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayramlaştı.

        Malkara Huzurevinde kalanlarla bir araya gelen Özdemir, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, bayramlarını kutladı.

        Özdemir, daha sonra Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

        Kurumdaki yetkililer ve çocuklarla bir süre sohbet eden Özdemir, çocukların bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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