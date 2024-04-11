Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Özdemir huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayramlaştı

Kurumdaki yetkililer ve çocuklarla bir süre sohbet eden Özdemir, çocukların bayramını kutladı.

Özdemir, daha sonra Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Malkara Huzurevinde kalanlarla bir araya gelen Özdemir, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayramlaştı.

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