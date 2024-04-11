Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Özdemir huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayramlaştı
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayramlaştı.
Giriş: 11.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:47
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayramlaştı.
Malkara Huzurevinde kalanlarla bir araya gelen Özdemir, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, bayramlarını kutladı.
Özdemir, daha sonra Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.
Kurumdaki yetkililer ve çocuklarla bir süre sohbet eden Özdemir, çocukların bayramını kutladı.
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