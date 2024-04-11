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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailelerine ziyaret

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:51
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailelerine ziyaret
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, 1993 yılında Diyarbakır'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan TSK personeli Şenol Kartal ve 2001 yılında Tokat'ta teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen TSK personeli Servet Güzelsoy'un ailelerini ziyaret etti.

        Ailelerin bayramını kutlayan Soytürk, ailelerle bir süre sohbet etti.

        Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, evde bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından Kuran-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından ziyaret sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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