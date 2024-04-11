Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailelerine ziyaret

Ailelerin bayramını kutlayan Soytürk, ailelerle bir süre sohbet etti.

Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, 1993 yılında Diyarbakır'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan TSK personeli Şenol Kartal ve 2001 yılında Tokat'ta teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen TSK personeli Servet Güzelsoy'un ailelerini ziyaret etti.

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