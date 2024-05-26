Çorlu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
İ.D. idaresindeki 34 FNF 807 plakalı otomobil ile V.K. yönetimindeki 39 TE 505 plakalı otomobil, Çorlu - Ergene kara yolu tren istasyonu mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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