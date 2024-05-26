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        Çorlu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:30
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        Çorlu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        İ.D. idaresindeki 34 FNF 807 plakalı otomobil ile V.K. yönetimindeki 39 TE 505 plakalı otomobil, Çorlu - Ergene kara yolu tren istasyonu mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 yolcu yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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