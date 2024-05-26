Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi.
Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Muratlı ilçesinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 440 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Kontrollerde 21 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 89 bin lira para cezası kesildi, 9 araç trafikten, 4 sürücü de araç kullanmaktan men edildi.
Denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.
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