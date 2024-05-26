Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor

Kontrollerde 21 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 89 bin lira para cezası kesildi, 9 araç trafikten, 4 sürücü de araç kullanmaktan men edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.