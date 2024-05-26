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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor

        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:00
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
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        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi.

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Muratlı ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 440 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Kontrollerde 21 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 89 bin lira para cezası kesildi, 9 araç trafikten, 4 sürücü de araç kullanmaktan men edildi.

        Denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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