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        Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:23
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        Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Çorlu ilçelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

        Olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.Ü, Çorlu ilçesinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Diğer şüpheliler Ş.C. ve G.C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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