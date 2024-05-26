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        Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara peynir helvası ve köfte ikram edildi

        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:43
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        Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara peynir helvası ve köfte ikram edildi
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        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramında bulunuldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Uçmakdere Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikram etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, hafta kapsamındaki etkinlikleri tamamladıklarını söyledi.

        Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili hafta boyunca farkındalık oluşturduklarını belirten Hacıoğlu, "Tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramıyla hafta boyunca sürdürdüğümüz etkinliklerimizi tamamladık. Hafta kapsamında bu ürünlerimizin tanınırlığını artırmak için etkinlik yaptık. Etkinliklerle daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan Mustafa Yıldız da köfte ve peynir helvasını çok beğendiğini ifade etti.

        Programda halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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