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        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:06 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:06
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlyas Mahallesi'nde şüphe üzerine A.D. T.B. ve C.G'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Saray ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de şüphe üzerine O.T'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi B.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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