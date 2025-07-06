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        Tekirdağ'da 13 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:05
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        Tekirdağ'da 13 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 13 bin makaron ve 2 kilo 860 gram tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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