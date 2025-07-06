Tekirdağ'da 13 bin makaron ele geçirildi

Aramalarda, 13 bin makaron ve 2 kilo 860 gram tütün ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.

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