FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ, en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist çekiyor.

İstanbul'a yakınlığıyla kolay ulaşılabilen Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi mirası, mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin rotasında yer alıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın turist sayısının giderek arttığını söyledi.

Elverişli hava koşullarının sürmesiyle turizm sezonunun yıl sonuna kadar uzamasını beklediklerini belirten Karaküçük, yıl sonuna kadar turist ağırlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Karaküçük, yamaç paraşütü, ATV turları ve yelken gibi doğa ve adrenalin temalı turizm çeşitlerine ilginin her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Bölgede basit konaklama belgeli 135, turizm işletme belgeli 46 tesisin sezon boyunca tam kapasiteyle hizmet verdiğini anlatan Karaküçük, "Yurt dışından en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist ağırlıyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayımızı artırmak ve daha fazla ülkeden ziyaretçinin kentimize gelmesini sağlamak adına çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.