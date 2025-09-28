Tekirdağ'da yiyecek arayan tilki cep telefonuyla görüntülendi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Safaalan Mahallesi'nde bir tilki, evlerinin verandasında yemek yiyen ailenin yanına geldi.
Verandada gezinip buradaki koltukların üzerine çıkan, ardından eve giren tilki, ev sahibinin kendisine verdiği kemiği alıp bölgeden uzaklaştı.
Bu anlar, ev sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
