Tekirdağ'da yiyecek arayan tilki cep telefonuyla görüntülendi

Bu anlar, ev sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

