Tekirdağ'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Vakıflar Mahallesinde bulunan bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.