        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:57 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:01
        Tekirdağ'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Vakıflar Mahallesinde bulunan bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

