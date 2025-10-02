Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezinde toplanan çöpler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.
