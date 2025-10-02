Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 21:56 Güncelleme: 02.10.2025 - 21:56
        Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezinde toplanan çöpler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

        Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

