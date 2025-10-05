Tekirdağ'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinliği düzenlendi

Yaşanan soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımızla İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu zulmü protesto ettik. Yaklaşık 150 balıkçı teknesiyle beraber bayraklar eşliğinde onlara destek olduk. Allah izin verirse bu zulmün bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarında binlerce insanın öldürüldüğünü ve açlığa mahkum edildiğini ifade eden Pehlivanoğlu, tüm dünyanın bu insanlık dramına "dur" demesi gerektiğini belirtti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Bir süre denizde seyreden tekneler daha sonra sahil dolgu alanındaki vatandaşları selamladı.

Tekirdağ'da, İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

