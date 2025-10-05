Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene ilçesinde ihtiyaç sahiplerine medikal malzeme desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ergene ilçesinde ihtiyaç sahiplerine medikal malzeme desteği sağlandı.

        Ergene Belediyesince ilçede yatağa bağımlı, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan yaşlılar ve medikal malzeme kullanma gereksinimi olan hastalara malzeme desteği verildi.

        Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        - Çorlu'daki satranç turnuvası sona erdi

        Çorlu'da düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

        Çorlu Belediyesince çocuklara yönelik 3 ayrı kategoride düzenlenen şampiyona tamamlandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sporcuları tebrik ederek, bu tür turnuvalar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Kırklareli ve Tekirdağ'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlen...
        Kırklareli ve Tekirdağ'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlen...
        İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Hind, Tekirdağ'daki sergide anıldı
        İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Hind, Tekirdağ'daki sergide anıldı
        Tekirdağ'da Küresel Sumud Filosu'na destek eylemi
        Tekirdağ'da Küresel Sumud Filosu'na destek eylemi
        Tekirdağ'da işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Tekirdağ'da işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı