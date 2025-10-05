Habertürk
        Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:35 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:35
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada O.E, A.E, A.B. ve T.O. silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde O.E. ve A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan A.B. ve T.O. ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

