Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

        Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 08:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği anlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu ve Marmaraereğlisi İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Polis ekipleri, öğrencilere, günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, polislik mesleği hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

        Daha sonra ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı
        Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
        Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
        Kazada yaşamını yitiren üniversiteli Abdullah Buğra, okulunda anıldı
        Kazada yaşamını yitiren üniversiteli Abdullah Buğra, okulunda anıldı
        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü