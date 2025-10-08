Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:51
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantı, Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında yapıldı.

        Toprak, oturumu önceki toplantının tutanak özetinin okunmasıyla başlattı.

        Gündemin ilk bölümünde meclis üyeleri tarafından verilen soru önergeleri ele alındı. Ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Komisyon kararlarına ilişkin dosyalar meclise sunulurken, bazı gündem maddeleri değerlendirilmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına havale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

