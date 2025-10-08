Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı, Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında yapıldı.
Toprak, oturumu önceki toplantının tutanak özetinin okunmasıyla başlattı.
Gündemin ilk bölümünde meclis üyeleri tarafından verilen soru önergeleri ele alındı. Ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Komisyon kararlarına ilişkin dosyalar meclise sunulurken, bazı gündem maddeleri değerlendirilmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına havale edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.