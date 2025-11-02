Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sonbahar renklerine bürünen ormanlar doğa tutkunlarını bekliyor

        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 02.11.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sonbahar renklerine bürünen ormanlar doğa tutkunlarını bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

        Sonbaharın gelişiyle Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

        Bölgeye gelenler, doğayla iç içe, derelerin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz deneyim yaşama fırsatı bulabiliyor.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

        Kentin, yılın her dönemi ilgi çektiğini belirten Küçük, "Uçmakdere, Marmara Denizi kıyısına paralel uzanan, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla bölgenin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biridir. Dağların eteklerinde yer alan Uçmakdere, doğa sporları ve ekoturizm açısından son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Özellikle sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünen bölge ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor." dedi.

        Karaküçük, Ganos Dağları'nın eteklerinde yer alan yürüyüş rotaları, ormanlar ve deniz manzarasıyla birleşen patikaların, doğaseverlere sakinlik ve huzur bulma imkanı verdiğini dile getirdi.

        Doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenler için Tekirdağ'ın en güzel yerlerden birisi olduğunu aktaran Karaküçük, "Tekirdağ'ın sonbaharda sunduğu güzellikler herkesi kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın güzelliklerini bölgemizde gelip görmek isteyen herkesi ilimize bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!

        Benzer Haberler

        Dönüşümün başladığı 'Kore Mahallesi'nde gençler futbol maçında buluştu
        Dönüşümün başladığı 'Kore Mahallesi'nde gençler futbol maçında buluştu
        Tekirdağ'da Roman çocuklar dostluk maçı yaptı
        Tekirdağ'da Roman çocuklar dostluk maçı yaptı
        Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları'ndan Çorlu'da gösteri uçuşu
        Türk Yıldızları'ndan Çorlu'da gösteri uçuşu
        Tekirdağ merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 15 şüpheli tutuklan...
        Tekirdağ merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 15 şüpheli tutuklan...
        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında ölü bulundu (2)
        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında ölü bulundu (2)