Tekirdağ'da zeytin hasadı etkinliği yapıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin hasadı etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Mürefte Mahallesi'ndeki programda, zeytin üretimi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Zeytin yetiştiriciliğinde ilçenin önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Aksoy, "Zeytin ve zeytinyağı üretiminde katma değer yaratmayı ve üreticiyle doğrudan temas kurmayı amaçladık." dedi.

Daha sonra, katılımcılar, zeytin sıkım uygulamaları, zeytinyağı asit ölçümü, sabun üretimi ve süt analizi gibi teknik çalışmaları yerinde inceledi.

Programa, Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör katıldı.